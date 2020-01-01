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Нардеп побывал на концерте Лепса во Франции и заплатил за столик у сцены 10 тыс долларов

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Народный депутат Максим Ефимов провел новогодние праздники в Альпах.
Максим Ефимов
Максим Ефимов
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Народный депутат Максим Ефимов провел новогодние праздники во французских Альпах. В отель, где жил нардеп, на рождество приехал Российский певец Григорий Лепс. Ефимов отдал 10 000 долларов за столик у сцены. Об этом пишет Strana.ua.

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Артист выступал в ресторане Le Cap Horn. Место за столиком во время концерта стоило 10 000 долларов. Чем ближе столик к сцене, тем дороже.

Максим Ефимов провел новогодние праздники во французских Альпах
Максим Ефимов провел новогодние праздники во французских Альпах
Страна

“Вечеринка называлась “Русское Рождество“ и организовывалась для богатых русских, которые тут катаются на лыжах и тусуются. Этот столик в ресторане забронировали заблаговременно, но другие гости им все время интересовались. Российские бизнесмены и олигархи хотели сидеть там, ближе к Лепсу, подпевать, но организаторы отвечали, что бронь на него не снимают. Потом оказалось, что его забил украинский депутат Ефимов со своей компанией. Место за самым первым столиком под сценой была около $10 000“, - рассказал один из гостей мероприятия. 

В стоимость входит и праздничное меню: бокал просекко, фуа-гра с черемухой, карпаччо из говядины с трюфелями и пицца с белыми трюфелями и другие блюда.

“В стоимость входил такой себе минимум по еде, но это высокая кухня, безусловно, и капля алкоголя. За все остальное надо было доплачивать. Но какое же русское Рождество без блинов с черной икрой? Конечно, и блины были и танцы под Лепса“, - рассказывает гость.

 

Напомним, Нардеп пришла на работу с сумкой за 60 000.

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Теги: Ефимов, нардеп, Лепс, Альпы
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