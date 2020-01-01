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Доллар в обменниках подскочил перед выходными

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Курс американской валюты в покупке достиг 24 гривен. Евро в продают уже по 27 гривен.
Доллар продолжает дорожать
Доллар продолжает дорожать
depositphotos.com

Наличный курс доллара в обменниках киевских банков подорожал перед выходными, сообщает BIN.ua.

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Так, в пятницу курс продажи повысился на 12,41 коп. до 24,3368 UAH/USD, курс покупки – на 11,40 коп. до 24,0042 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 14,64 коп. до 26,5974 UAH/EUR, курс продажи повысился на 12,42 коп. до 27,0852 UAH/EUR.

Напомним, Нацбанк видит одну причину колебания гривны.

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