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Составлен список чиновников с "космическими" зарплатами

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В декабре 43 топ-чиновника правительства получили заработную плату от 100 до 315 тысяч гривен.
В Кабмине получили в декабре огромные зарплаты
В Кабмине получили в декабре огромные зарплаты
пресс-служба Кабмина

Журналисты обнародовали рейтинг гигантских премии и надбавок, которые получили 43 чиновника в Кабмине за декабрь, сообщают Українські Новини.

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Так, премьер Алексей Гончарук за декабрь получил 76 тыс гривен. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заработал 222,6 тыс гривен. министр инфраструктуры Владислав Криклий за декабрь получил 44 тыс гривен.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский за последний месяц 2019 заработал 113 тыс гривен. А министр образования и науки Анна Новосад за декабрь заработала 138 тыс гривен. Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за декабрь составила 234 тыс гривен.

Больше 200 тысяч гривен в декабре получил и министр юстиции Денис Малюська. А вот министр обороны Андрей Загороднюк за декабрь получил почти 100 тыс гривен. Министр социальной политики Юлия Соколовская в декабре заработала 217 тыс гривен. Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда за декабрь заработала 159 тыс гривен.

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А заработная плата министра Кабинета Министров Дмитрия Дубилета, который отказался от положенных ему надбавок и премий, за декабрь 2019 года составила 17,5 тыс гривен. Заработная плата министра здравоохранения Зоряны Скалецкой за декабрь составила 94,9 тыс гривен.

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров за декабрь получил  85 тыс гривен.

Напомним, стало известно сколько зарабатывает министр Кабмина.

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Теги: зарплаты, чиновники, Кабмин Украины, министр, зарплата
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