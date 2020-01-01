Коломойский подал 285 исков против ПриватБанка

Иски подавали структуры, которые связанны с Коломойским.

285 новых исков подали против ПриватБанка структуры, которые связанны с Игорем Коломойским. Об этом пишет Новое время.

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Издание связалось с юристами ПриватБанка и они подтвердили наличие исков.

220 исков против Привата подали заемщики, которые связанны с Коломойским. Истцы хотят отменить договоры поручительства и кредитные соглашения.

45 исков против банка подали бывшие миноритарные акционеры. Они с помощью суда хотят оспаривать национализацию банка.

20 исков поданы против нынешнего руководства банка.

Напомним, поданы новые иски на отмену национализации Привата.

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