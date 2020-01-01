Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коломойский подал 285 исков против ПриватБанка

Комментариев: 0
Иски подавали структуры, которые связанны с Коломойским.
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
depositphotos.com

285 новых исков подали против ПриватБанка структуры, которые связанны с Игорем Коломойским. Об этом пишет Новое время.

Читай также: Завод Коломойского выиграл суд против ПриватБанка

Издание связалось с юристами ПриватБанка и они подтвердили наличие исков.

220 исков против Привата подали заемщики, которые связанны с Коломойским. Истцы хотят отменить договоры поручительства и кредитные соглашения.

45 исков против банка подали бывшие миноритарные акционеры. Они с помощью суда хотят оспаривать национализацию банка.

20 исков поданы против нынешнего руководства банка.

Напомним, поданы новые иски на отмену национализации Привата.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ПриватБанк, Коломойский, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь