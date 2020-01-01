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Арестованы почти 250 миллионов окружения Януковича

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Деньги находились на счетах Международного инвестиционного банка. Средства перейдут в управление АРМА.
Виктор Янукович
Виктор Янукович
Getty Images

Суд наложил арест на 247 млн гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича в Международном инвестиционном банке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Деньги арестовали еще 13 января, а уже 16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление АРМА. Также сообщается, что эти деньги были арестованы в уголовном деле по отмыванию доходов по финансовым операциям окружения Януковича.

Кроме того, изучается вопрос законности нахождения средств ПАО Всеукраинский банк развития на счетах ОАО Международный инвестиционный банк, устанавливаются причастные к этому решению.

В Офисе генпрокурора добавили, что на сегодня проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долларов.

Напомним, суд арестовал имущество Укрбуда.

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Теги: Янукович, суд, арест, счет, Виктор Янукович
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