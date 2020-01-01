Арестованы почти 250 миллионов окружения Януковича

Деньги находились на счетах Международного инвестиционного банка. Средства перейдут в управление АРМА.

Суд наложил арест на 247 млн гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича в Международном инвестиционном банке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читай также: Суркисы требуют от Порошенко 140 млн долларов из-за сорванной сделки по покупке акций “1+1“

Деньги арестовали еще 13 января, а уже 16 января суд принял решение о передаче этой суммы в управление АРМА. Также сообщается, что эти деньги были арестованы в уголовном деле по отмыванию доходов по финансовым операциям окружения Януковича.

Кроме того, изучается вопрос законности нахождения средств ПАО Всеукраинский банк развития на счетах ОАО Международный инвестиционный банк, устанавливаются причастные к этому решению.

В Офисе генпрокурора добавили, что на сегодня проводятся следственные действия для привлечения к уголовной ответственности других лиц, причастных к легализации незаконных доходов по финансовым операциям на сумму почти 84 млн долларов.

Напомним, суд арестовал имущество Укрбуда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram