Семьи погибших в авиакатастрофе в Иране получат полноценные компенсации — Пристайко

В МИДе заявили, что выплата Кабмином в размере 200 тыс грн - это не компенсация, а разовая помощь.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал выплату компенсации украинским семьям, чьи близкие погибли в авиакатастрофе в Иране. Об этом пишет Сегодня.

Читай также: “Виноват тот, кто не закрыл пространство над страной”: ТОП-цитаты главы МАУ

Семьям пообещали выплатить по 200 тыс гривен. При этом министр акцентировал, что деньги являются разовой помощью, а не компенсацией.

“Эти средства не являются компенсацией, это единовременная помощь нашим гражданам, которые потеряли своих близких, предложенная им правительством для решения конкретных вопросов. Компенсация поступит от страховых компаний. И в конце концов, мы требуем компенсацию и родным, и за самолет нашей компании от иранской стороны“, – сказал Пристайко.

Напомним, Иран сообщил, когда отдаст Украине черные ящики сбитого Боинга.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram