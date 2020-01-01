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Семьи погибших в авиакатастрофе в Иране получат полноценные компенсации — Пристайко

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В МИДе заявили, что выплата Кабмином в размере 200 тыс грн - это не компенсация, а разовая помощь.
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал выплату компенсации украинским семьям, чьи близкие погибли в авиакатастрофе в Иране. Об этом пишет Сегодня.

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Семьям пообещали выплатить по 200 тыс гривен. При этом министр акцентировал, что деньги являются разовой помощью, а не компенсацией.

Эти средства не являются компенсацией, это единовременная помощь нашим гражданам, которые потеряли своих близких, предложенная им правительством для решения конкретных вопросов. Компенсация поступит от страховых компаний. И в конце концов, мы требуем компенсацию и родным, и за самолет нашей компании от иранской стороны“, – сказал Пристайко.

Напомним, Иран сообщил, когда отдаст Украине черные ящики сбитого Боинга.

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Теги: Пристайко, авиакатастрофа, крушение Боинга
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