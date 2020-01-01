Курсы валют на 20 января: гривна ускорила падение

Нацбанк уже несколько дней подряд ослабляет гривну. Аналогичная ситуация наблюдается на межбанке.

Национальный банк Украины на понедельник, 20 января, ослабил гривну на 16 копеек, до 24,25 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 17 января.

Читай также: МВФ одобрил политику правительства и НБУ

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,2527 гривны (+0,1604);

– 100 евро – 26,9363 гривны (+0,036).

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за евро.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram