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В МВФ заявили, что работа с Украиной продолжается

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Фонд примет решение по программе помощи Киеву, когда украинские власти выполнят все поставленные перед ними задачи.
На данный момент представители Фонда продолжают взаимодействовать с Украиной
На данный момент представители Фонда продолжают взаимодействовать с Украиной
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Международный валютный фонд примет решение относительно программы помощи Украине после выполнения Киевом всех предварительных условий. Об этом 17 января заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

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Как отметила Георгиева, на данный момент представители Фонда продолжают взаимодействовать с Украиной.

 
“На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ - ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к исполнительному совету“, - подчеркнула она.

Напомним, МВФ одобрил политику правительства и НБУ.

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Теги: Украина, МВФ, транш МВФ
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