В МВФ заявили, что работа с Украиной продолжается

Фонд примет решение по программе помощи Киеву, когда украинские власти выполнят все поставленные перед ними задачи.

Международный валютный фонд примет решение относительно программы помощи Украине после выполнения Киевом всех предварительных условий. Об этом 17 января заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время выступления в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне. Читай также: Электронной библиотекой МВФ теперь можно пользоваться бесплатно Как отметила Георгиева, на данный момент представители Фонда продолжают взаимодействовать с Украиной.

“На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ - ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к исполнительному совету“, - подчеркнула она.

Напомним, МВФ одобрил политику правительства и НБУ.

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