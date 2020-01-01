Нацбанк купил за неделю $100 млн на межбанке

С начала года чистая покупка иностранной валюты Национальным банком на межбанке составила почти $270 млн.

Национальный банк Украины в течение рабочей недели 13-17 января купил на межбанковском валютном рынке $100 млн, что в полтора раза меньше объемов прошлой недели ($148 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в субботу, 18 января.

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За указанную неделю регулятор не продавал иностранную валюту. Таким образом, с начала года чистая покупка составила $268 млн.

Напомним, бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года.

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