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Нацбанк купил за неделю $100 млн на межбанке

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С начала года чистая покупка иностранной валюты Национальным банком на межбанке составила почти $270 млн.
Нацбанк продолжает пополнять резервы
Нацбанк продолжает пополнять резервы
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины в течение рабочей недели 13-17 января купил на межбанковском валютном рынке $100 млн, что в полтора раза меньше объемов прошлой недели ($148 млн). Об этом сообщается на сайте НБУ в субботу, 18 января.

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За указанную неделю регулятор не продавал иностранную валюту. Таким образом, с начала года чистая покупка составила $268 млн.

Напомним, бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года.

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Теги: валютный рынок, гривна, валюта, НБУ, курс валют, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, межбанковский курс валют
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