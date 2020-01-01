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Аналитики спрогнозировали курс доллара на неделю

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Эксперты прогнозируют дальнейший рост курса американской валюты. На следующей неделе доллар может стоить около 24,5 грн.
Заявления премьер-министра повлияли на курс валют
Заявления премьер-министра повлияли на курс валют
пресс-служба НБУ

Курса доллара к гривне в течение следующей недели будет дальше расти. Об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сказал в комментарии РБК-Украина.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн“, - сказал он.

Как отметил аналитик, рост курс доллара на межбанке ускорился в пятницу после заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке после скандала с утечкой записи совещания правительства.

“Однако после обеда, когда стало понятно, что президент страны Владимир Зеленский отложил решение о принятии отставки, гривна частично восстановила позиции“, - сообщил он.

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс незначительно снизился, а на остальных сегментах валютного рынка доллар вырос на 0,9-1,4%.

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Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,12 грн до 24,09 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании “Укрдилинг“, за это же время выросли с 23,94/23,96 до 24,26/24,28 (+1,3%/+1,4%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 23,84/24,18 до 24,10/24,39 (+1,1%/+0,9%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,4% до 1,2% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Напомним, бизнес спрогнозировал курс гривны на конец года.

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