Доллар в обменниках дорожает в начале недели

Американская валюта подорожанием закончила прошлую неделю и тем же продолжила начало новой.

Наличный доллар продолжает дорожать в обменниках, как и в конце прошлой недели, сообщает BIN.ua.

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Так, в понедельник, 20 января, курс продажи повысился на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс покупки – на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 6,53 коп. до 26,6528 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,09 коп. до 27,1461 UAH/EUR.

Стоит отметить, что украинский бизнес ожидает рост среднего курса гривны на конец года на уровне 27,43 грн/доллар.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара.

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