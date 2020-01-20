Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Доллар в обменниках дорожает в начале недели

Комментариев: 1
Американская валюта подорожанием закончила прошлую неделю и тем же продолжила начало новой.
Доллар продолжает дорожать
Доллар продолжает дорожать
depositphotos.com

Наличный доллар продолжает дорожать в обменниках, как и в конце прошлой недели, сообщает BIN.ua.

Читай также: Курсы валют на 20 января: гривна ускорила падение

Так, в понедельник, 20 января, курс продажи повысился на 9,47 коп. до 24,4328 UAH/USD, курс покупки – на 9,18 коп. до 24,0978 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 6,53 коп. до 26,6528 UAH/EUR, курс продажи повысился на 4,09 коп. до 27,1461 UAH/EUR.

Стоит отметить, что украинский бизнес ожидает рост среднего курса гривны на конец года на уровне 27,43 грн/доллар.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: валютный рынок, курс валют, обмен валют, курс гривны, наличный курс валют, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.01.2020, 12:58
Оценка:  0
гость
Поголовье КРС уничтожено, "молока" в магазинах из-под бешенной коровы с космическими ценами хоть завались, масло "сливочное" видов 40, из натурального пальмового масла вдоволь. Как так работают в ВР, что всё уничтожают, и народ по сгоняли в городское стойло.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь