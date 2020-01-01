НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов

Теперь в стоимость кредита будут включать различные платежи.

Банки обязали по-новому рассчитывать стоимость потребительского кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Теперь в стоимость кредита, в зависимости от его вида, будут также включать и стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на государственное пенсионное страхование, услуги нотариуса, услуги оценщика и т. д.

В НБУ отмечают, что главная цель такого нововведения — это открыть для потребителей полную стоимость кредитов.

Нововведения уже вступили в силу 19 января.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ставки по ипотеке в размере 10-11% реальны уже в этом году.

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