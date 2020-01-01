Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов

Комментариев: 0
Теперь в стоимость кредита будут включать различные платежи.
Банки обязали по-новому рассчитывать стоимость потребительского кредита
Банки обязали по-новому рассчитывать стоимость потребительского кредита
Пресс-центр НБУ

Банки обязали по-новому рассчитывать стоимость потребительского кредита. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Ожидания бизнеса ухудшаются три квартала подряд – НБУ

Теперь в стоимость кредита, в зависимости от его вида, будут также включать и стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на государственное пенсионное страхование, услуги нотариуса, услуги оценщика и т. д.

В НБУ отмечают, что главная цель такого нововведения — это открыть для потребителей полную стоимость кредитов.

Нововведения уже вступили в силу 19 января.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что ставки по ипотеке в размере 10-11% реальны уже в этом году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: НБУ, кредиты, банки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь