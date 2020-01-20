Кабмин обнародовал зарплаты всех министров

Больше всех в декабре заработал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Кабмин обнародовал данные о зарплате премьер-министра, министров, а также вице-премьеров. Об этом сообщается на правительственном сайте.

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Средняя зарплата главы правительства Алексея Гончарука составляет 60 479 грн. В декабре премьер заработал 76 190 грн.

Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в среднем получает 58 652 грн. В декабре Кулеба получил зарплату в размере 86 774 грн.

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в декабре заработал 84 887 грн. Средняя зарплата министра находится на уровне 55 664 грн.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет в среднем получает 32 386 грн. В декабре министр получил 17 544 грн.

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Наиболее высокая средняя зарплата у министра внутренних дел Арсена Авакова - 100 041 грн. В декабре чиновник получил 186 541 грн.

Тимофей Милованов, который является министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства в декабре заработал 222 592 грн. Средняя зарплата Милованова составляет - 83 947 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель получил в декабре162 003 грн, а его средняя зарплата находится на уровне 61 299 грн.

Больше всех в декабре заработал министр иностранных дел Вадим Пристайко — 233 893 грн. Средння зарплата - 62 069 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад в декабре заработала 138 412 грн, а средняя зарплата министр составляет 63 446 грн.

У министра здравоохранения Зоряны Скалецкой средняя зарплата находится на уровне41 940 грн. В декабре министр получила 94 988 грн.

Министру развития громад и территорий Алена Бабак в декабре насчитали 212 600 грн. Ее средняя зарплата - 84 318 грн.

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Средняя зарплата министра социальной политики Юлии Соколовской составляет 65 317 грн. В декабре министр заработала 216 783 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова имеет среднюю месячную зарплату в размере 62 075 грн, в то же время, в декабре министр заработала 89 387 грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в среднем получает 44 527 грн. Почти столько же он получил и в декабре - 44 038 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в декабре получил 112 905 грн, а вот его средняя зарплата существенно меньше - 38 512 грн.

Министр обороны Андрей Загороднюк имеет средний оклад в размере 41 982 грн, в декабре заработал более чем в два раза больше - 97 191 грн.

Министр юстиции Денис Малюська в декабре прошлого года заработал 226 361 грн. Средняя зарплата министра - 75 734 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда в среднем получает в министерстве 46 688 грн, а в декабре - 158 772 грн.

Напомним, помощники нардепов в декабре заработали по 100 тыс грн.

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