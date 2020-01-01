Украина уступила лидерство по дешевизне интернета в мире

В рейтинге стран по дешевизне интернета Украину обогнала Сирия. Ранее мы занимали первое место.

В рейтинге стран по дешевизне интернета Украина уступила лидерство и оказалась на втором месте, сообщается в исследовании британской компании BDRC Continental и провайдера Cable.co.uk.

“Широкополосная связь в Украине является быстрой и дешевой. Но ее использование достаточно низкое. Только половина населения имеет доступ к интернету по сравнению с 90% живущих в Великобритании“, - говорится в исследовании.

Сообщается, что средняя стоимость подключения в Украине составляет $6,64 в месяц (приблизительно 150 грн по нынешнему курсу доллара - ред.). В прошлом году мы занимали первое место в рейтинге. За это время цена выросла на $1,64.

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Первая пятерка рейтинга выглядит так: Сирия - $6,60 в месяц - страна поднялась с седьмого места на первое; на втором - Украина - $6,64 в месяц; на третьем - Россия - $7,35 в месяц; на четвертом - Румыния - $8,15 в месяц; на пятом - Беларусь - $9,87 в месяц.

Самый дорогой интернет в Эритреи (Африка) - $2666 в месяц, Йемене - $2466 в месяц и Мавритании - $694 в месяц.

Всего в рейтинге представлено 206 стран. В исследование включены данные в период с 28 ноября 2019 по 8 января 2020 года. При этом исследователи проанализировали более 3000 тарифных планов.

Напомним, Укртелеком передумал повышать тарифы в новом году.

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