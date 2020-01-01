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Украина ведет новые переговоры о ЗСТ с Турцией

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Стороны настроены вскоре завершить переговорный процесс. Украинскую делегацию возглавляет торговый представитель Тарас Качка.
Переговоры проходят в Анкаре
Переговоры проходят в Анкаре
twitter.com/UKRinTR

В Анкаре Украина и Турция проводят очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Twitter.

“Стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса“, - говорится в сообщении.

Украинскую делегацию возглавляет торговый представитель Тарас Качка.

Напомним, США и Китай подписали частичное торговое соглашение.

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Теги: Украина, Турция, переговоры, зона свободной торговли, Анкара
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