Украина ведет новые переговоры о ЗСТ с Турцией

Стороны настроены вскоре завершить переговорный процесс. Украинскую делегацию возглавляет торговый представитель Тарас Качка.

В Анкаре Украина и Турция проводят очередной раунд переговоров по заключению Соглашения о свободной торговле. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Twitter.

“Стороны настроены на конструктивный диалог и учет обоюдных интересов в двусторонней торговле с целью скорейшего завершения переговорного процесса“, - говорится в сообщении.

Украинскую делегацию возглавляет торговый представитель Тарас Качка.

Напомним, США и Китай подписали частичное торговое соглашение.

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