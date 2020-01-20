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Министр образования пожаловалась на маленькую зарплату

Комментариев: 8
Анна Новосад утверждает, что ей не удается откладывать деньги на будущее.
Анна Новосад
Анна Новосад
facebook.com

Министр образования Украины Анна Новосад утверждает, что зарплаты министра ей не хватает на то, чтобы думать о будущем и откладывать деньги. Об этом министр рассказала в интервью для Интерфакс-Украина.

“Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи грн, это на 10 тысяч грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит“, – утверждает Новосад.

Чиновница считает, что на такую зарплату с ребенком в Киеве невозможно выжить.

“В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать“, – заявила министр.

Но данные, которые недавно опубликовал Кабмин утверждают, что лишь в декабре 2019 года Анна Новосад заработала 138 412 грн.

Напомним, помощники нардепов в декабре заработали по 100 тыс грн.

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Теги: Новосад, зарплата чиновников, зарплата министров
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Комментариев (8)
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Boxelohos    21.01.2020, 10:51
Оценка:  +21
Boxelohos
Напомню историю: сначала MH17 сбили ополченцы (но думали, что это АН26), потом "появился" диспетчер Карлос, потом "дорисовали" украинский Су, украинские БУКи, фотошопные карты, Волошин, "километровый боинг", некорректные данные радаров и другое... гуглите. Пересвет все знают - ты троль. Лги дальше
гость  (аноним)  20.01.2020, 21:46
Оценка:  +3
гость
Не нравится зарплата, курва лживая?? Возвращайся, откуда пришла и HACACЫBAЙ на своё будущее в три смены ...
гость  (аноним)  20.01.2020, 18:19
Оценка:  +3
гость
ах ты дрянь безграмотная! а сколько получает учительница и сколько еще своих денег тратит на школу! этого не знает тот, кто там не работал.
гость  (аноним)  20.01.2020, 18:12
Оценка:  +3
гость
А нах ты су ка шла на эту роботу ты же знала размер зарплаты
Вурдалак    20.01.2020, 17:35
Оценка:  0
Вурдалак
То,что ты получаешь в месяц(без перевода валют,просто в цифрах) хорошей оплатой в ГОД считается,для квалифицированного работника!!
Вурдалак    20.01.2020, 17:35
Оценка:  0
Вурдалак
В любой стране,даже США.
гость  (аноним)  20.01.2020, 17:07
Оценка:  +4
гость
Я конечно всё понимаю, но на фоне того что творится сейчас в Украине ( Народ "последний xyй бeз соли доедает" ), то заткнулась бы ты aннa - "министр образования". Сука ты конченая. Засунь свои утверждения себе в жопу. А то всем расскажем как ты министром образования стала
Путин-Xyйло    20.01.2020, 16:56
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Она же юрист, пусть идет в суд!
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