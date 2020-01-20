Министр образования пожаловалась на маленькую зарплату

Анна Новосад утверждает, что ей не удается откладывать деньги на будущее.

Министр образования Украины Анна Новосад утверждает, что зарплаты министра ей не хватает на то, чтобы думать о будущем и откладывать деньги. Об этом министр рассказала в интервью для Интерфакс-Украина.

“Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысячи грн, это на 10 тысяч грн меньше, чем я имела в должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, то определенно этого не хватит“, – утверждает Новосад.

Чиновница считает, что на такую зарплату с ребенком в Киеве невозможно выжить.

“В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать“, – заявила министр.

Но данные, которые недавно опубликовал Кабмин утверждают, что лишь в декабре 2019 года Анна Новосад заработала 138 412 грн.

Напомним, помощники нардепов в декабре заработали по 100 тыс грн.

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