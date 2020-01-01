Какая рабочая профессия является самой оплачиваемой: Исследование

Средняя зарплата рабочего составляет 10 550 грн.

Средняя зарплата для сотрудников рабочих сфер составила в 4 квартале 2019 года 10 550 грн depositphotos.com

Средняя зарплата для сотрудников рабочих сфер составила в 4 квартале 2019 года 10 550 грн. Больше всех зарабатывали работники транспортной отрасли — около 15 000 грн. Об этом сообщается на сайте OLX.

“В 4 квартале 2019 года средняя заработная плата в рабочих сферах по Украине составила 10550 грн. Больше всего предлагают в транспортной отрасли - примерно 15 000 грн в месяц, при этом в Киевской области можно зарабатывать на 3500 грн больше - 18 500 грн. Строители в Украине получают в среднем 13 000 грн, а в Львовском регионе их зарплаты самые высокие - 17 500 грн в месяц. В Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях доходы строителей также большие средних по стране, а именно - 15 000 грн“, - сказано в сообщении.

В срефере энергетики работникам удается получать около 11 000 гривен. Домашний персонал зарабатывает немного меньше — 10 500 грн.

Читай также: Какие профессии пользовались спросом в столице в 2019 году

Пятую позиций в рейтинге самых оплачиваемых рабочих профессий занимает сельское хозяйство. Там людям удается зарабатывать около 10 000 грн.

Больше всех зарабатывали работники транспортной отрасли blog.olx.ua

Напомним, Милованов заявил о росте компенсации за увольнение.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram