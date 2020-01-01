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Какая рабочая профессия является самой оплачиваемой: Исследование

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Средняя зарплата рабочего составляет 10 550 грн.
Средняя зарплата для сотрудников рабочих сфер составила в 4 квартале 2019 года 10 550 грн
Средняя зарплата для сотрудников рабочих сфер составила в 4 квартале 2019 года 10 550 грн
depositphotos.com

Средняя зарплата для сотрудников рабочих сфер составила в 4 квартале 2019 года 10 550 грн. Больше всех зарабатывали работники транспортной отрасли — около 15 000 грн. Об этом сообщается на сайте OLX.

“В 4 квартале 2019 года средняя заработная плата в рабочих сферах по Украине составила 10550 грн. Больше всего предлагают в транспортной отрасли - примерно 15 000 грн в месяц, при этом в Киевской области можно зарабатывать на 3500 грн больше - 18 500 грн. Строители в Украине получают в среднем 13 000 грн, а в Львовском регионе их зарплаты самые высокие - 17 500 грн в месяц. В Киевской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях доходы строителей также большие средних по стране, а именно - 15 000 грн“, - сказано в сообщении.

В срефере энергетики работникам удается получать около 11 000 гривен. Домашний персонал зарабатывает немного меньше — 10 500 грн.

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Пятую позиций в рейтинге самых оплачиваемых рабочих профессий занимает сельское хозяйство. Там людям удается зарабатывать около 10 000 грн.

Больше всех зарабатывали работники транспортной отрасли
Больше всех зарабатывали работники транспортной отрасли
blog.olx.ua

Напомним, Милованов заявил о росте компенсации за увольнение.

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Теги: работа, рынок труда, рабочие профессии
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