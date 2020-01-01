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В Украине оценили урожай с незарегистрированных полей

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Теневой аграрный рынок в Украине составляет более 88,5 миллиардов гривен, считают эксперты.
В Украине миллионы гектаров незарегисрированных полей
В Украине миллионы гектаров незарегисрированных полей
depositphotos.com

В Украине миллионы гектаров незарегисрированных полей, на которых выращивают агропродукцию. Как говорится в исследовании EOS Crop Monitoring, стоимость урожая с этих полей в 2019 году составила более 88,5 млрд грн.

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Согласно опубликованным данным, по объемам теневого рынка агропродукции лидируют Николаевская и Одесская области. Суммарно там выращивают незадекларированные культуры на почти 800 тыс га.

“Спутниковый онлайн-сервис EOS Crop Monitoring позволяет оценить реальное состояние посевных площадей, увидеть, что на них растет, и сопоставить эти данные с публичной кадастровой картой Украины. Недавно благодаря этому сервису обнаружили, что 4,3 млн га полей не зарегистрированы в государственном кадастре“, - говорится в сообщении.

 

Напомним, Украина продаст две трети рекордного урожая зерна.

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Теги: Земля, урожай, зерно, аграрный сектор, аграрии
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