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Курсы валют на 21 января: гривна продолжает падение

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Нацбанк уже несколько дней подряд ослабляет гривну. Аналогичная ситуация наблюдается на межбанке.
Курс валют
Курс валют
depositphotos.com

Национальный банк Украины на вторник, 21 января, ослабил гривну на 7 копеек, до 24,32 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 21 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,3257 гривны;

– 100 евро – 26,9565 гривны.

Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара.

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