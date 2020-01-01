Курсы валют на 21 января: гривна продолжает падение
Нацбанк уже несколько дней подряд ослабляет гривну. Аналогичная ситуация наблюдается на межбанке.
Национальный банк Украины на вторник, 21 января, ослабил гривну на 7 копеек, до 24,32 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 21 января.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,3257 гривны;
– 100 евро – 26,9565 гривны.
Напомним, эксперт дал прогноз по курсу доллара.
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