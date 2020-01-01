В Давосе стартовал Всемирный экономический форум

На форуме выступит экоактивистка Грета Тунберг.

В швейцарском Давосе сегодня, 21 января, стартовал 50-й Всемирный экономический форум. Об этом сообщает ТСН.

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В честь форма в Двос приехал президент США Дональд Трамп, посетит форум и президент Украины Владимир Зеленский. Оба президента будут выступать на форуме, однако о встрече в двухстороннем формате глав США и Украины речь не идет.

Антиглобалистов, которые традиционно собрались в Давосе во время форума, возглавила Грета Тунберг, которая также официально выступит на форуме.

Напомним, Nestle потратит 2 млрд долларов, чтобы перейти на экологичную упаковку.

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