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В Давосе стартовал Всемирный экономический форум

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На форуме выступит экоактивистка Грета Тунберг.
На форуме выступит экоактивистка Грета Тунберг
На форуме выступит экоактивистка Грета Тунберг
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В швейцарском Давосе сегодня, 21 января, стартовал 50-й Всемирный экономический форум. Об этом сообщает ТСН.

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В честь форма в Двос приехал президент США Дональд Трамп, посетит форум и президент Украины Владимир Зеленский. Оба президента будут выступать на форуме, однако о встрече в двухстороннем формате глав США и Украины речь не идет.

Антиглобалистов, которые традиционно собрались в Давосе во время форума, возглавила Грета Тунберг, которая также официально выступит на форуме.

Напомним, Nestle потратит 2 млрд долларов, чтобы перейти на экологичную упаковку.

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Теги: Давос, экономический форум, экономика
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