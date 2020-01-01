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Чернобыльцам будут повышать пенсии

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Повышать выплаты будут постепенно.
Для людей с инвалидностью I группы в 2020 году выплаты вырастут на 235,8 грн
Для людей с инвалидностью I группы в 2020 году выплаты вырастут на 235,8 грн
flickr.com

Участникам ликвидации катастрофы на ЧАЭС, которые имеют I, II и III группы инвалидности увеличат пенсии. Также увеличение выплат коснется и ликвидаторов других ядерных аварий и испытаний, военных учений с применением ядерного оружия, которые имеют инвалидность. Об этом сообщает Минсоцполитики в Facebook.

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Для людей с инвалидностью I группы в 2020 году выплаты вырастут на 235,8 грн, II группы – на 209,6 грн и III группы – на 189,95 грн.

Повышать выплаты будут постепенно:

Для лиц с инвалидностью I группы:

  • с 1 января – 2948,4 грн;
  • с 1 июля – 3081,6 грн;
  • с 1 декабря – 3184,2 грн.

Для лиц с инвалидностью II и группы:

  • с 1 января – 2620,8 грн;
  • с 1 июля – 2739,2 грн;
  • с 1 декабря – 2830,4 грн.

Для лиц с инвалидностью III группы:

  • с 1 января – 2375,1 грн;
  • с 1 июля – 2482,4 грн;
  • с 1 декабря – 2565,05 грн.

Повышать выплаты будут постепенно
Повышать выплаты будут постепенно
facebook.com/MLSP.gov.ua

Напомним, Милованов заявил о росте компенсации за увольнение.

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Теги: чернобыльцы, соцвыплаты, люди с инвалидностью
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