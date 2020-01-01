Легко ли разбогатеть в Украине: Составлен новый Глобальный индекс социальной мобильности

Украина заняла 46 позицию в списке и набрала около 60 баллов из 100.

На Мировом экономическом форуме в Давосе впервые представили новый рейтинг depositphotos.com

На Мировом экономическом форуме в Давосе впервые представили новый рейтинг - Глобальный индекс социальной мобильности. Речь идет о возможности гражданина конкретной страны улучшить свой социальный статус и финансовой положение. Об этом пишет Сегодня.

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Рейтинг показывает, в какой стране государство предоставляет наиболее лучшие условия для социального роста граждан.

Рейтинг составляли, учитывая разные сферы: здравоохранение, образование, доступ к технологиям, работа и социальная защита.

Украина заняла 46 позицию в списке и набрала около 60 баллов из 100.

Украина заняла 46 позицию в списке reports.weforum.org

Больше всего баллов нашей стране удалось набрать при оценке сферы здравоохранения - 73,3 из 100. Второй успешный показатель — возможности гражданина найти работу - 71,9 баллов.

На первом месте Украина оказалась только по одному показателю в социальном разделе — возможность украинцев пользоваться электроэнергией в сельской местности.

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Примечательно, что наша страна занимает 26-е место по количеству голодающих подростков.

Самые неудачные результаты Украина продемонстрировала в рейтинге стран по политической стабильности и защищенности от насилия – 80-е место среди 81 страны (на последнем месте Пакистан).

“Время количественных индексов – вроде ВВП, средней зарплаты – прошло. Понятно, что мы еще долго будем жить в мире количественных индексов, но сейчас начинается переходной этап к количественно-качественным индексам. И сейчас будут попытки не только такие индексы ввести, но и найти другие эффективные качественные и количественные показатели. А потом все перейдет на какие-то сложные композиции, учитывающие массу факторов, в которых экономика будет восприниматься как огромная матрица с каким-то агрегированным показателем вроде индекса человеческого счастья или чего-то еще. Но качественные показатели будут очень сильно бить по таким странам, как наша. Потому что у нас представление о себе часто формируется под воздействием “фантомных болей“ прошлого. А эти индексы очень безжалостны... Этот индекс социальной мобильности оценивает, например, не образование само по себе, а трансфер образования в экономику и социальный уровень человека. В Украине высшее образование не дает человеку социального статуса, он может с высшим образованием работать, скажем, официантом. Кроме того, в странах-лидерах образование – это проекция потребностей экономики. А у нас образовательная система является проекцией экономики 20-летней давности. Она готовит каких-то авиационных специалистов, инженеров, которым давно нет применения в реальном секторе экономики, которые вынуждены искать работу за рубежом. И само качество образования соответствующее. Поэтому в этом рейтинге мы оказываемся рядом со странами, в которых, по нашим представлениям, дела обстоят хуже, чем у нас“, – объясняет экономический эксперт Алексей Кущ.

Стоит отметить, что в первую пятерку нового индекса попали: Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, Исландия.

Напомним, рост экономики за 2019 год может оказаться максимальным за последние 8 лет.

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