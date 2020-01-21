Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов еще 3 января. С тех пор Минск так и не смог договориться с Москвой.

Беларусь возобновила экспорт нефтепродуктов, остановленный 3 января. Об этом сообщил во вторник, 21 января, глава Белнефтехима Андрей Рыбаков, пишет БелТА.

“Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом“, - сказал он.

Рыбаков заявил о готовности заключить контракты на поставку нефти из альтернативных России источников.

“Альтернативные поставки прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты“, - сказал он.

При этом глава концерна не уточнил, из каких стран поступит нефть. Говоря об альтернативных поступлениях, Рыбаков заявил, что “это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления“.

Напомним, Беларусь начала закупать нефть у Норвегии.

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