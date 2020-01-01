Самые дорогие лоты, которые продали банки на аукционах СЕТАМ
За четыре года госпредприятие СЕТАМ провело 14 774 аукциона. Продает СЕТАМ различное имущество, в том числе и банковское, различные объекты и предметы. Об этом пишет Новое время.
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В список самых дорогих лотов вошли:
1. Заброшенный корпус № 4 завода Арсенал в Киеве, которые продали за 563,71 млн грн, продавец — Укргазбанк;
2. Логистический центр Арктика в с. Софиевская Борщаговка, цена — 195,01 млн грн, продавец — Ощадбанк;
3. Нежилые здания в Киеве, цена — 182,16 млн грн, продавец — Укргазбанк;
4. Кирпичный завод в Кагарлыкском районе Киевской области, цена — 170 млн грн, продавец — Чешский Экспортный Банк;
5. Комплекс зданий и сооружений в Харьковской области, цена продажи — 170 млн грн, продавец — Ощадбанк.
По суммам продаж лидируют:
1. Укргазбанк — 82 успешных аукциона — на 1,37 млрд грн;
2. Ощадбанк — 47 успешных аукционов — на 422,65 млн грн;
3. ПриватБанк — 165 успешных аукционов — на 216,79 млн грн;
4. Укрэнерго — 6 успешных аукционов — на 28,89 млн грн;
5. ВТБ — 3 успешных аукциона — на 13,43 млн грн.
Напомним, в Украине снова попытаются продать ряд крупных госпредприятий.
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