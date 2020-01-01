Самые дорогие лоты, которые продали банки на аукционах СЕТАМ

С 2016 по 2020 год госпредприятие СЕТАМ провело 14 774 аукциона.

За четыре года госпредприятие СЕТАМ провело 14 774 аукциона depositphotos.com

За четыре года госпредприятие СЕТАМ провело 14 774 аукциона. Продает СЕТАМ различное имущество, в том числе и банковское, различные объекты и предметы. Об этом пишет Новое время.

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В список самых дорогих лотов вошли:

1. Заброшенный корпус № 4 завода Арсенал в Киеве, которые продали за 563,71 млн грн, продавец — Укргазбанк;

2. Логистический центр Арктика в с. Софиевская Борщаговка, цена — 195,01 млн грн, продавец — Ощадбанк;

3. Нежилые здания в Киеве, цена — 182,16 млн грн, продавец — Укргазбанк;

4. Кирпичный завод в Кагарлыкском районе Киевской области, цена — 170 млн грн, продавец — Чешский Экспортный Банк;

5. Комплекс зданий и сооружений в Харьковской области, цена продажи — 170 млн грн, продавец — Ощадбанк.

По суммам продаж лидируют:

1. Укргазбанк — 82 успешных аукциона — на 1,37 млрд грн;

2. Ощадбанк — 47 успешных аукционов — на 422,65 млн грн;

3. ПриватБанк — 165 успешных аукционов — на 216,79 млн грн;

4. Укрэнерго — 6 успешных аукционов — на 28,89 млн грн;

5. ВТБ — 3 успешных аукциона — на 13,43 млн грн.

Напомним, в Украине снова попытаются продать ряд крупных госпредприятий.

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