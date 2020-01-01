Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году

Комментариев: 0
Выросли цены как на первичном, так и на вторичном рынках.
В Украине в 2019 году на 6,6% выросли цены на новое жилье
В Украине в 2019 году на 6,6% выросли цены на новое жилье
depositphotos.com

В Украине в 2019 году на 6,6% выросли цены на новое жилье. Вторичный рынок подорожал на 11,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстат.

Читай также: Налог на недвижимость: Сколько и когда будем платить в этом году

Больше всего в прошлом году подорожали трехкомнатные квартиры — на 9,9%. Цены на двухкомнатные выросли на 6,5%, а на однокомнатные — на 5,4%.

По данным ведомства, всего подорожали в 2019 году трехкомнатные квартиры — на 9,9%. Однокомнатные — на 5,4%, а двухкомнатные — на 6,5%.

В четвертом квартале 2019 года цены подскочили, как на вторичном рынке, так и на первичном. Если сравнивать с третьим кварталом, то цены на новое жилье поднялись на 3,1%, а на “вторичке“ - на 2,7%.

Напомним, стало известно, колько стоит недвижимость в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: недвижимость, рынок недвижимости, цены на жилье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь