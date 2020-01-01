В Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году

Выросли цены как на первичном, так и на вторичном рынках.

В Украине в 2019 году на 6,6% выросли цены на новое жилье depositphotos.com

В Украине в 2019 году на 6,6% выросли цены на новое жилье. Вторичный рынок подорожал на 11,1%. Об этом свидетельствуют данные Госстат.

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Больше всего в прошлом году подорожали трехкомнатные квартиры — на 9,9%. Цены на двухкомнатные выросли на 6,5%, а на однокомнатные — на 5,4%.

По данным ведомства, всего подорожали в 2019 году трехкомнатные квартиры — на 9,9%. Однокомнатные — на 5,4%, а двухкомнатные — на 6,5%.

В четвертом квартале 2019 года цены подскочили, как на вторичном рынке, так и на первичном. Если сравнивать с третьим кварталом, то цены на новое жилье поднялись на 3,1%, а на “вторичке“ - на 2,7%.

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