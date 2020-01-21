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В Украине продолжает сокращаться население

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Украинцев стало меньше на 230,5 тысяч.
Количество украинцев сократилось до 41,9 млн человек
Количество украинцев сократилось до 41,9 млн человек
depositphotos.com

Количество украинцев по состоянию на первое декабря сократилось до 41,9 млн человек. Об этом свидетельствую данные Госстата.

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В службе отмечают, что в это число входят все украинцы, которые не выезжали за пределы страны на срок более 12 месяцев.

В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек“, – говорят в Госстате.

Также в службе говорят, что смертность в Украине превышает рождаемость — 100 смертей на 54 новорожденных.

Напомним, НБУ назвал причину замедления инфляции.

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Теги: Госстат, население украины
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  21.01.2020, 18:08
Оценка:  0
гость
Рыбка ищет там где глубже,человек-где лучьше !!!
GreenPeace!    21.01.2020, 18:05
Оценка:  0
GreenPeace!
Нищета
гость  (аноним)  21.01.2020, 18:04
Оценка:  0
гость
Это все красный терор
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