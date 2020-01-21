В Украине продолжает сокращаться население
Украинцев стало меньше на 230,5 тысяч.
Количество украинцев по состоянию на первое декабря сократилось до 41,9 млн человек. Об этом свидетельствую данные Госстата.
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В службе отмечают, что в это число входят все украинцы, которые не выезжали за пределы страны на срок более 12 месяцев.
“В течение января-ноября 2019 года численность населения уменьшилась на 230,5 тыс. человек“, – говорят в Госстате.
Также в службе говорят, что смертность в Украине превышает рождаемость — 100 смертей на 54 новорожденных.
Напомним, НБУ назвал причину замедления инфляции.
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