Зеленский одобрил дешевые кредиты для бизнеса

Президент подписал закон, которым запустил Фонд развития предпринимательства с бюджетом в два миллиарда гривен.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 21 января, подписал закон, которым предусматривается выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы дешевых кредитов для бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году. Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса“, - говорится в сообщении.

Кроме того, поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Напомним, НБУ обязал банки по-новому рассчитывать стоимость потребительских кредитов.

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