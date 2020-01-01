Украинцы ежедневно переводили около 130 млрд в 2019 году

За прошлый год через систему электронных платежей прошло около 32 трлн грн.

За прошлый год через систему электронных платежей прошло около 32 трлн грн depositphotos.com

В 2019 году украинцы ежедневно переводили около 130 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Резервы Украины: В чем НБУ хранит государственные средства

За прошлый год через систему электронных платежей прошло около 32 трлн грн. Это на 7,5% (по количеству) процентов больше, чем в 2018 году.

“В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей“, - говорится в сообщении.

Большинство платежей было направлено украинскими банками и их филиалами.

Напомним, Нацбанк будет менять внутреннюю структуру.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram