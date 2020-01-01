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Украинцы ежедневно переводили около 130 млрд в 2019 году

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За прошлый год через систему электронных платежей прошло около 32 трлн грн.
За прошлый год через систему электронных платежей прошло около 32 трлн грн
За прошлый год через систему электронных платежей прошло около 32 трлн грн
depositphotos.com

В 2019 году украинцы ежедневно переводили около 130 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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За прошлый год через систему электронных платежей прошло около 32 трлн грн. Это на 7,5% (по количеству) процентов больше, чем в 2018 году.

“В течение прошлого года в СЭП в среднем за день обрабатывалось около 1,5 млн начальных платежей на сумму 130 млрд грн. В то же время потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей“, - говорится в сообщении.

Большинство платежей было направлено украинскими банками и их филиалами.

Напомним, Нацбанк будет менять внутреннюю структуру.

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Теги: НБУ, валютные операции
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