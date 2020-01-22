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Новый вирус в Китае ударил по мировым рынкам

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Больше всего пострадали азиатские рынки. Также снизились котировки на американских ииевропейских рынках.
Фондовые рынки негативно отреагировали на смертельное заболевание из Китая
Фондовые рынки негативно отреагировали на смертельное заболевание из Китая
depositphotos.com

На мировых фондовых рынках снизились котировки из-за опасений по поводу распространения смертельного коронавируса в Китае, сообщает Reuters во вторник, 21 января.

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Так, индекс MSCI World Index, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке, снизился на 0,4%.

Особенно пострадали азиатские рынки. В частности, гонконгский индекс Hang Seng опустился на 2,8%, индекс Shanghai blue chips - на 1,7%, японский Nikkei потерял 0,9%,

Фьючерсы американских E-Mini на S&P 500 подешевели на 0,5%. Снизились и европейские индексы. В частности, STOXX 600 опустился на 0,7%.

“Я не эксперт по пандемиям, но вы можете посмотреть на предыдущие примеры, такие как вспышка атипичной пневмонии, которая также произошла из Азии... Я думаю, что рынок может бояться чего-то подобного“, - сказал глава стратегии по развивающимся рынкам в TD Securities в Лондоне Кристиан Маджио.

Напомним, МВФ прогнозирует возвращение Великой депрессии.

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Теги: вирусы, фондовый рынок, Китай, акции, индексы, Фондовая биржа
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2020, 11:42
Оценка:  0
гость
А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? Смертность 9 человек из 1,5млрд, еще ок300 инфицировано.По ходу кто то спецом кипиш создает... Скорей всего лживые медкорпорации
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