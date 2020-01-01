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Курсы валют на 22 января: гривна вернулась к росту

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После нескольких дней падения гривна начала укрепляться относительно доллара. В то же время евро снова подорожал.
НБУ укрепил гривну
НБУ укрепил гривну
пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 22 января, укрепил гривну на 6 копеек, до 24,25 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 21 января.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,2586 гривны (-0,0671);

– 100 евро – 26,9363 гривны (+0,013).

Во второй рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже снизился на 5 копеек до 24,29 гривен за доллар, курс в покупке до 24,26 гривен за доллар. Курс евро не изменился - 26,97 гривен за евро.

Напомним, Нацбанк будет менять внутреннюю структуру.

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