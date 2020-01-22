Нефть дешевеет на новостях о новом вирусе в Китае

Эксперты Goldman Sachs предупреждают о возможном падении цен на "черное золото" на $2,9.

Мировые цены на нефть эталонных марок уверенно снижаются на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии коронавируса в Китае. Об этом свидетельствуют результаты торгов утром в среду, 22 января.

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Так, мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $0,37 (0,57%) – до $64,22 за баррель. По итогам торгов во вторник фьючерсы снизились в цене на $0,61 (0,94%), до $64,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упала на $0,39 (0,67%) до $57,99 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,38 за баррель, опустившись на $0,2 (0,34%) по сравнению с предыдущей сессией.

Таким образом, спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $6,23 в пользу Brent.

Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

Напомним, новый вирус в Китае ударил по мировым рынкам.

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