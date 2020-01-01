Экономический форум в Давосе: Кто представит Украину и какие вопросы будут решать

Украину будет представлять целая делегация во главе с президентом.

Вчера в швейцарском Давосе стартовал Международный экономический форум. Украину на форму представит целая делегация. Кто и зачем поехал на форум в Давосе, сообщает Сегодня.

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Главной задачей украинской делегации во главе с президентом страны Владимиром Зеленским будет презентация реформ и инвестиционных возможностей.

Зеленский в Давосе планирует провести заседание Национального инвестиционного совета. На заседании будут присутствовать, в частности, и представители зарубежного бизнеса.

Поехал в Давос представлять правительство и премьер-министр Украины Алексей Гончарук, который планирует провести некоторые встречи.

Также в Давос едут министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, его заместитель, Торговый представитель Украины Тарас Качка, глава НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев, руководитель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, едут также много нардепов.

Будут на форуме и украинские активисты, в частности, и Олег Сенцов.

“Всемирный экономический форум в Давосе – это не инвестиционный форум. Это площадка глобальных смыслов. Площадка, где генерируется новый экономический дискурс, причем дискурс даже не сегодняшнего дня, а будущего. Это, если сказать образно, глобальная нейромозговая сеть высшего порядка, формирующая парадигмы будущего. В Давос нужно ехать, если у тебя есть те самые смыслы, о которых ты будешь говорить. Понятно, что страны с небольшой экономикой, как Украина, не могут играть на площадке глобальных смыслов. Но они должны, как минимум, предлагать свои уникальные концепции. Причем желательно, в рамках дискурсов будущего“, – рассказал экономический эксперт Алексей Кущ.

Политолог, профессор Киево-Могилянской Академии Алексей Гарань считает, что форум в Давосе — это хорошие возможности для Украины, и речь идет не только о привлечении потенциальных инвесторов.

“Встречи в Давосе, в основном – неформальные встречи. В этом как раз и их важность, поскольку на них можно обсудить неформальные вопросы. Кроме того, есть еще один момент: в Давосе могут произойти такие встречи, которые не происходят на официальном уровне. Например, последняя встреча руководителей Украины и Китая произошла как раз в Давосе – Петр Порошенко встречался там с Си Цзеньпинем в 2017 году. А в прошлом году была встреча с заместителем главы КНР Ван Цишанем“, – говорит Алексей Гарань.

Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум.

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