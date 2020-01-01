Штрафы за нарушения ПДД можно будет оплачивать онлайн
В приложении "Дія" водитель сможет просматривать наличие штрафов.
Водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн. Такая опция стан возможной в приложении “Дія“. Об этом говорится на странице сервиса услуг “Дія“ в Facebook.
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В приложении можно будет проверять наличие штрафов и оплачивать их.
Также “Дія“ даст возможность пользоваться водительскими правами, техпаспортом в электронном формате.
Напомним, нардепы предлагают увеличить штрафы за парковку в неположенном месте.
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