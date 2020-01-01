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Штрафы за нарушения ПДД можно будет оплачивать онлайн

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В приложении "Дія" водитель сможет просматривать наличие штрафов.
Водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн
Водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн
depositphotos.com

Водители смогут оплачивать штрафы за нарушение ПДД онлайн. Такая опция стан возможной в приложении “Дія“. Об этом говорится на странице сервиса услуг “Дія“ в Facebook.

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В приложении можно будет проверять наличие штрафов и оплачивать их.

Также “Дія“ даст возможность пользоваться водительскими правами, техпаспортом в электронном формате.

Напомним, нардепы предлагают увеличить штрафы за парковку в неположенном месте.

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Теги: Дія, ПДД, штрафы
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