В Украине на 10% выросла розничная торговля
Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской области.
Оборот розничной торговли в 2019 году в Украине вырос на 10,5%, если сравнивать с 2018 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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В Госстате также сравнили розничную торговлю в ноябре и декабре — оборот вырос на 18,7%.
Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской (+20% по сравнению с 2018 годом), Винницкой (+18,6%), Тернопольской (+17,5%), Луганской (+16%), Черкасской областях (+14,8%).
Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.
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