Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине на 10% выросла розничная торговля

Комментариев: 1
Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской области.
Оборот розничной торговли в 2019 году в Украине вырос на 10,5%
Оборот розничной торговли в 2019 году в Украине вырос на 10,5%
depositphotos.com

Оборот розничной торговли в 2019 году в Украине вырос на 10,5%, если сравнивать с 2018 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Читай также: Названы наиболее подорожавшие продукты в 2019 году

В Госстате также сравнили розничную торговлю в ноябре и декабре — оборот вырос на 18,7%.

Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской (+20% по сравнению с 2018 годом), Винницкой (+18,6%), Тернопольской (+17,5%), Луганской (+16%), Черкасской областях (+14,8%).

Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской области
Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской области
ukrstat.gov.ua

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Госстат, розничная тогровля, цены на продукты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2020, 12:21
Оценка:  0
гость
Цены растут. Чем выше цены-тем выше оборот в гривне.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь