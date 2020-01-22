В Украине на 10% выросла розничная торговля

Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской области.

Оборот розничной торговли в 2019 году в Украине вырос на 10,5% depositphotos.com

Оборот розничной торговли в 2019 году в Украине вырос на 10,5%, если сравнивать с 2018 годом. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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В Госстате также сравнили розничную торговлю в ноябре и декабре — оборот вырос на 18,7%.

Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской (+20% по сравнению с 2018 годом), Винницкой (+18,6%), Тернопольской (+17,5%), Луганской (+16%), Черкасской областях (+14,8%).

Наибольший рост розничной торговли зафиксировали в Киевской области ukrstat.gov.ua

Напомним, в Госстате рассказали, как менялись цены на жилье в 2019 году.

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