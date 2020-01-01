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Суд вернул государству комбинат хлебопродуктов за 146 млн гривен

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Имущественный комплекс является одним из пяти незаконно приватизированных хлебоприемных предприятий в Черкасской области.
Суд поддержал позицию прокуратуры
Суд поддержал позицию прокуратуры
depositphotos.com

Хозяйственный суд принял решение о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса Потаського комбината хлебопродуктов площадью более 43 тыс. кв. м и стоимостью 146 млн гривен. Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 22 января.

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Отмечается, что данный объект является одним из пяти целостных имущественных комплексов хлебоприемных предприятий Черкасской области, которые незаконно получили форму частной собственности вопреки решению Верховной Рады о запрете их приватизации.

“Ранее были возвращены Шполянский, Уманский и Христиновский зерноперерабатывающие предприятия. Их общая стоимость – 365 млн грн. Вопрос возвращения имущества пятого – Тальновского хлебоприемного предприятия стоимостью 164 млн грн в настоящее время является предметом судебного разбирательства Северного апелляционного хозяйственного суда“, – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине снова попытаются продать ряд крупных госпредприятий.

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Теги: Генпрокуратура, Недвижимость, суд, имущество, ГПУ, Черкасская область
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