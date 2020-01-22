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В Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих

Комментариев: 3
Мошенники печатают качественные подделки 200 гривен.
Недавно НБУ выпустил обновленные купюры
Недавно НБУ выпустил обновленные купюры
flickr.com

В Украине появились новые фальшивые деньги, которые от настоящих не отличают кассиры магазинов. Купюры поступают и в банки. Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697, пишет Strana.ua

Так выглядят поддельные деньги
Так выглядят поддельные деньги
Страна

“Такие подделки выявляются банками среди инкассированной наличности, поступающей от предприятий торговли. Поддельные банкноты представляют потенциальную опасность, прежде всего, для населения и кассиров предприятий торговли“, — сказано в документе.

Фальшивые деньги — копия номинала 200 гривен 2007 года, однако мошенники указывали неверный год выпуска - 2014. Деньги напечатали на бумаге высокого качества. Также мошенникам удалось сфальсифицировать и водяные знаки.

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В Нацбанке рассказывают, как отличить фальшивую купюру от подлинной:

“• Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью — цвета приближены к цветам настоящих банкнот.
• Рельефность элементов печати чувствуется на ощупь, имитированы тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатными изображениями.
• Ультрафиолетовая защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. Флуоресценция не совпадает с печатными изображениями.
• Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала “200“ на лицевой стороне банкноты не имитирован.
• Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала “200“) при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадают.
• Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала “200“ не имитировано.
• Микротексты частично читаются”, - говорят в НБУ.

Фальшивые купюры под воздействием ультрафиолета
Фальшивые купюры под воздействием ультрафиолета
Страна

Также в НБУ рассказали, какими серийными номерами мошенники чаще всего обозначают фальшивые купюры:

• ББ 3999969 
• ББ 9660933 
• ББ 9953999 
• БТ 5509969 
• БТ 6006653 
• БТ 6699969 
• БТ 6935055 
• БТ 6935003 
• БТ 9369653 
• ТБ 0333535 
• ТБ 3630933 
• ТБ 5063995
• ТБ 6955993
• ТБ 9053935
• ТТ 6003969
• ТТ 9909363
• ТТ 9909366

“Крайне вяло идет изъятие подделок, поскольку никто ни хочет втягиваться в волокиту с вызовом полиции, регистрации каждой фальшивки и т.д. Обычно людям подсказывают, что у них «левые» деньги и дают уйти. Потому огромное количество подделок разного уровня проходят не один круг в денежном обороте страны. Лишь время от времени попадая в поле зрения властей. Иногда даже во время сдачи в сам Нацбанк в качестве поврежденной или ветхой банкноты“, — утверждает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, НБУ показал, как выглядят новые 50 и 200 гривен.

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Теги: фальшивые купюры, новые купюры, мошенники
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Комментариев (3)
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Teetotaler    22.01.2020, 13:14
Оценка:  +1
Teetotaler
Это всё потому, что 200 гр банкноту когда-то признали самой красивой ...)))
Teetotaler    22.01.2020, 13:14
Оценка:  -1
Teetotaler
Это всё потому, что 200 гр банкноту когда-то признали самой красивой ...)))
гость  (аноним)  22.01.2020, 12:45
Оценка:  -1
гость
А вот монеты из драгметаллов подделать почти невозможно, по крайней мере распознать легко (объем-вес-твердость-теплопроводн ость). Древние были гораздо умнее в этом деле...
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