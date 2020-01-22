В Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих

Мошенники печатают качественные подделки 200 гривен.

В Украине появились новые фальшивые деньги, которые от настоящих не отличают кассиры магазинов. Купюры поступают и в банки. Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №50-0006/2697, пишет Strana.ua

Так выглядят поддельные деньги Страна

“Такие подделки выявляются банками среди инкассированной наличности, поступающей от предприятий торговли. Поддельные банкноты представляют потенциальную опасность, прежде всего, для населения и кассиров предприятий торговли“, — сказано в документе.

Фальшивые деньги — копия номинала 200 гривен 2007 года, однако мошенники указывали неверный год выпуска - 2014. Деньги напечатали на бумаге высокого качества. Также мошенникам удалось сфальсифицировать и водяные знаки.

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В Нацбанке рассказывают, как отличить фальшивую купюру от подлинной:

“• Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью — цвета приближены к цветам настоящих банкнот.

• Рельефность элементов печати чувствуется на ощупь, имитированы тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатными изображениями.

• Ультрафиолетовая защита имитирована, цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. Флуоресценция не совпадает с печатными изображениями.

• Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала “200“ на лицевой стороне банкноты не имитирован.

• Части сквозного элемента (цифровое обозначение номинала “200“) при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадают.

• Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала “200“ не имитировано.

• Микротексты частично читаются”, - говорят в НБУ.

Фальшивые купюры под воздействием ультрафиолета Страна

Также в НБУ рассказали, какими серийными номерами мошенники чаще всего обозначают фальшивые купюры:

• ББ 3999969

• ББ 9660933

• ББ 9953999

• БТ 5509969

• БТ 6006653

• БТ 6699969

• БТ 6935055

• БТ 6935003

• БТ 9369653

• ТБ 0333535

• ТБ 3630933

• ТБ 5063995

• ТБ 6955993

• ТБ 9053935

• ТТ 6003969

• ТТ 9909363

• ТТ 9909366

“Крайне вяло идет изъятие подделок, поскольку никто ни хочет втягиваться в волокиту с вызовом полиции, регистрации каждой фальшивки и т.д. Обычно людям подсказывают, что у них «левые» деньги и дают уйти. Потому огромное количество подделок разного уровня проходят не один круг в денежном обороте страны. Лишь время от времени попадая в поле зрения властей. Иногда даже во время сдачи в сам Нацбанк в качестве поврежденной или ветхой банкноты“, — утверждает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Напомним, НБУ показал, как выглядят новые 50 и 200 гривен.

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