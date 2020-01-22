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СМИ назвали сроки последнего транша ЕС Украине

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Еврокомиссия может выделить 500 миллионов евро в рамках финансовой помощи Украине до конца зимы.
Украина ожидает получение транша от ЕС
Украина ожидает получение транша от ЕС
depositphotos.com

Украина может получить второй и последний транш макрофинансовой помощи Еврокомиссии в феврале. Об этом в среду, 22 января, написал в Twitter корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

“Вероятно, что второй и последний транш макрофинансовой помощи Европейской комиссии для Украины, объемом 500 млн евро, может быть выпущен в феврале“, - написал он.

Напомним, в МВФ заявили, что работа с Украиной продолжается.

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Теги: Украина, ЕС, Финансовая помощь, транш МВФ
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2020, 13:42
Оценка:  +1
гость
Так таки ПОСЛЕДНИЙ? Неужели больше дадут "помощи" взаймы под %? Пичалька... Придется чинушам земельку распродавать чтоб прокормиться
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