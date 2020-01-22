Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний
Премьер считает, что зарплаты должны быть конкурентными, но справедливыми.
Министерство экономики должно пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и членов наблюдательных советов государственных компаний. Такое поручение дал премьер-министр Украины Алексей Гончарук и написал об этом на своей странице в Facebook.
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Премьер считает, что зарплаты у чиновников должны быть конкурентными, но справедливыми.
Теперь слово за Министрерством экономики, которое должно сформулировать новые предложения по оплате труда руководителей госкомпаний.
Напомним, Кабмин обнародовал зарплаты всех министров.
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