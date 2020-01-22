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Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний

Комментариев: 1
Премьер считает, что зарплаты должны быть конкурентными, но справедливыми.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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Министерство экономики должно пересмотреть зарплаты топ-менеджеров и членов наблюдательных советов государственных компаний. Такое поручение дал премьер-министр Украины Алексей Гончарук и написал об этом на своей странице в Facebook.

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Премьер считает, что зарплаты у чиновников должны быть конкурентными, но справедливыми.

Теперь слово за Министрерством экономики, которое должно сформулировать новые предложения по оплате труда руководителей госкомпаний.

Напомним, Кабмин обнародовал зарплаты всех министров.

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Теги: Кабмин, зарплаты чиновников, Гончарук
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2020, 13:38
Оценка:  0
гость
Аха! А рыночная экономика уже не рулит? Снижайте зарплаты госчиновникам, а IT сфера коммерческая - спрос-предложение само урегулирует. И лицу с явными признаками особенных людей не стоит вмешиваться!
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