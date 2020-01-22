Прокуратура требует вернуть государству землю, на которой построено имение Медвечука
Прокуратура Киевской области требует вернуть Кабмину землю, на которой построен особняк главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Прокуратура подала соответствующий иск в суд. Об этом пишут Наші гроші.
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Речь идет об особняке Медвечука, который расположен в городе Украинка Киевской области. Дом находится на берегу реки. Площадь участка — 35 га.
Прокуратура считает, что 10 га земли лесного фонда Медвечук получил незаконно.
Участком сегодня владеет ООО “Инвестиционная компания “Спорт-Тур“, его бенефициар - жена Медведчука Оксана Марченко, и ООО “Компания по управлению активами “МТИР Эссет Менеджмент“, которая принадлежит кипрским офшорным компаниям.
Особняк и территорию оценили в 360 млн грн. На территории имения расположена вертолетная площадка, гостевой дом, бассейн и свой причал.
Рассматривать иск прокуратуры планируют 3 февраля.
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