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Прокуратура требует вернуть государству землю, на которой построено имение Медвечука

Комментариев: 1
Стоимость особняка оценивают в 360 млн грн.
Виктор Медвечук
Виктор Медвечук
facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Прокуратура Киевской области требует вернуть Кабмину землю, на которой построен особняк главы ОПЗЖ Виктора Медведчука. Прокуратура подала соответствующий иск в суд. Об этом пишут Наші гроші.

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Речь идет об особняке Медвечука, который расположен в городе Украинка Киевской области. Дом находится на берегу реки. Площадь участка — 35 га.

Прокуратура считает, что 10 га земли лесного фонда Медвечук получил незаконно.

Участком сегодня владеет ООО “Инвестиционная компания “Спорт-Тур“, его бенефициар - жена Медведчука Оксана Марченко, и ООО “Компания по управлению активами “МТИР Эссет Менеджмент“, которая принадлежит кипрским офшорным компаниям.

Особняк и территорию оценили в 360 млн грн. На территории имения расположена вертолетная площадка, гостевой дом, бассейн и свой причал.

Особняк Медвечука в Украинке
Особняк Медвечука в Украинке
nashigroshi.org

Рассматривать иск прокуратуры планируют 3 февраля.

Напомним, Forbes составил новый рейтинг мировых богачей.

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Теги: медвечук, имение, прокуратура
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.01.2020, 13:57
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гость
Для начала верните в госсобственность угодья Яныка и Потроха. А эти мелкие сошки на закусон попозжае будут.
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