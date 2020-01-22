В Минэкономики прокомментировали рост безработицы в Украине

В министерстве считают, что это связано с сезонными работами.

В Минэкономики считают, что рост безработицы в Украине связан с сезонными работами depositphotos.com

В Минэкономики считают, что рост безработицы в Украине связан с сезонными работами в аграрном секторе. Кроме того, в министерстве уверены, что статистика не показывает реальную ситуацию на рынке труда. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“В Украине используются два показателя, характеризующие уровень безработицы, а именно: уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) и уровень зарегистрированной безработицы. Уровень зарегистрированной безработицы служит скорее индикатором эффективности работы Госслужбы занятости. Ведь к показателю “зарегистрированная безработица“ включается именно те украинцы, кто обратился в Госслужбу занятости“, - объясняют в министерстве.

В то же время, в министерстве утверждают, что лишь 22% всех безработных обращаются за услугами к Государственной службы занятости. Таким образом реальное количество безработных значительно выше, чем говорит статистика.

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В Минэкономики отметили, что рост количества безработных в ноябре — это сезонное ежегодное явление.

“Ключевым драйвером сезонности является ежегодный рост зарегистрированных безработных в сельской местности к пиковым значениям именно в зимний период. С окончанием сезона полевых работ, такие работники склонны становиться на учет в Государственную службу занятости на период временной безработицы к началу нового сезона полевых работ. Это и приводит к такому заметному увеличению количества зарегистрированных безработных в конце года“, - говорится в сообщении.

В Министрерстве рассказали о статистике, согласно которой за год количество зарегистрированых безработных в Украине уменьшилось на 1%.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине стремительно увеличивается количество безработных.

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