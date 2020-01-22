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Клиенты ПриватБанка оставили 2,5 млн чаевых для официантов

Комментариев: 3
Лишь в 2019 году клиенты оставили 26,5 тыс грн безналичных чаевых.
Украинцы в 2019 год были щедры на чаевые для официантов
Украинцы в 2019 год были щедры на чаевые для официантов
shutterstock.com

Украинцы в 2019 год были необыкновенно щедры на чаевые для официантов в различных заведениях страны. По системе cashless люди оставили чаевые на сумму около 2,5 млн грн за год. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Лишь в 2019 году клиенты оставили 26,5 тыс грн безналичных чаевых.

Средняя сумма чаевых в декабре прошлого года составила 97 гривен. Самыми щедрыми оказались жители Днепра, Львова и Киева.

Стоит отметить, что чаевые cashless - это дополнительная транзакция, когда производится безналичный расчет в терминале. Клиент сам решает, сколько чаевых отдать официанту. Деньги сразу зачисляются на карту официанта.

Напомним, Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони.

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Теги: cashless, чаевые, ПриватБанк
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Комментариев (4)
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WTF2wtf    22.01.2020, 16:42
Оценка:  +9
WTF2wtf
Бихенмир - просто жесть, а не копипастеры даже.
Не могут скопировать текст пары предложений, чтобы не исказить смысл ... )))
WTF2wtf    22.01.2020, 16:44
Оценка:  +9
WTF2wtf
В оригинале: "В декабре 2019 году в Украине установили новый рекорд cashless чаевых - за месяц сумма безналичных благодарностей официантам составила 2,5 миллиона гривен."

Бихенмир написал: "Лишь в 2019 году клиенты оставили 26,5 тыс грн безналичных чаевых."
WTF2wtf    22.01.2020, 16:46
Оценка:  +8
WTF2wtf
2,5 млн за месяц, а не 26.5 тыс за год!!!

А про "26.5 тыс" - в оригинале:
Всего за последний месяц 2019 года клиенты ПриватБанка оставили в заведениях питания 26,5 тысячи cashless "чаевых."
WTF2wtf    22.01.2020, 16:47
Оценка:  +8
WTF2wtf
26.5 тыс операций с такой формулировкой в приложении, а не 26.5 тыс ГРН, идиоты ... так тупить нужно еще уметь ))))
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