Клиенты ПриватБанка оставили 2,5 млн чаевых для официантов

Лишь в 2019 году клиенты оставили 26,5 тыс грн безналичных чаевых.

Украинцы в 2019 год были щедры на чаевые для официантов shutterstock.com

Украинцы в 2019 год были необыкновенно щедры на чаевые для официантов в различных заведениях страны. По системе cashless люди оставили чаевые на сумму около 2,5 млн грн за год. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.

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Лишь в 2019 году клиенты оставили 26,5 тыс грн безналичных чаевых.

Средняя сумма чаевых в декабре прошлого года составила 97 гривен. Самыми щедрыми оказались жители Днепра, Львова и Киева.

Стоит отметить, что чаевые cashless - это дополнительная транзакция, когда производится безналичный расчет в терминале. Клиент сам решает, сколько чаевых отдать официанту. Деньги сразу зачисляются на карту официанта.

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