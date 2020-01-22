Клиенты ПриватБанка оставили 2,5 млн чаевых для официантов
Украинцы в 2019 год были необыкновенно щедры на чаевые для официантов в различных заведениях страны. По системе cashless люди оставили чаевые на сумму около 2,5 млн грн за год. Об этом сообщается на сайте ПриватБанка.
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Лишь в 2019 году клиенты оставили 26,5 тыс грн безналичных чаевых.
Средняя сумма чаевых в декабре прошлого года составила 97 гривен. Самыми щедрыми оказались жители Днепра, Львова и Киева.
Стоит отметить, что чаевые cashless - это дополнительная транзакция, когда производится безналичный расчет в терминале. Клиент сам решает, сколько чаевых отдать официанту. Деньги сразу зачисляются на карту официанта.
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Бихенмир написал: "Лишь в 2019 году клиенты оставили 26,5 тыс грн безналичных чаевых."
А про "26.5 тыс" - в оригинале:
Всего за последний месяц 2019 года клиенты ПриватБанка оставили в заведениях питания 26,5 тысячи cashless "чаевых."