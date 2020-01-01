Госбанки смогут присоединиться к программе по доступным кредитам для бизнеса — Гончарук
К программе по доступному кредитованию бизнеса могут подключиться и государственные банки. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.
“С 1 февраля должна быть запущена программа доступного кредитования 5-7-9% на открытие собственного дела. Важно, чтобы государственные банки присоединились к программе. Ее цель – стимулировать развитие предпринимательства в Украине. Государство компенсирует банкам разницу процентных ставок для выдачи доступных кредитов”, – сказал Гончарук.
Премьер призвал государственные банки поддержать инициативу президента и присоединится к системе доступного кредитования предпринимателей.
Напомним, Зеленский одобрил дешевые кредиты для бизнеса.
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