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Основатель Amazon вернул первенство с списке самых богатых людей мира

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Второе место в списке занял Бернар Арно, которые еще несколько дней назад возглавлял список.
Джефф Безос
Джефф Безос
Getty Images

Основатель Amazon Джефф Безос снова занял первое место в списке самых богатых людей мира. Об этом свидетельствует новый рейтинг издания Forbes.

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Состояние Безоса оценили в 117,2 млрд долларов.

Второе место в списке занял Бернар Арно, которые еще несколько дней назад возглавлял список и был самым богатым человеком на планете. На данные момент состояние Арно оценивают в 112,9 млрд долларов.

На третьем месте рейтинга оказался сооснователь Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 110,4 млрд долларов.

Джефф Безос снова занял первое место в списке самых богатых людей мира
Джефф Безос снова занял первое место в списке самых богатых людей мира
forbes.com

Напомним, Безос потерял 7 млрд долларов из-за неудачной отчетности Amazon.

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Теги: Amazon, Джефф Безос, Бернар Арно, Билл Гейтс, самые богатые
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