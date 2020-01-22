Работодатели не смогут увольнять сотрудников без объяснения причин — Милованов

Министр экономики продолжает разъяснять детали нового трудового закона.

Министр экономики Тимофей Милованов разъясняет детали нового законопроекта о труде. В частности, министр объяснил, что без разъяснения причин людей увольнять не будут. Новый закон позволит работодателям увольнять сотрудников по собственной инициативе, однако они обязаны будут объяснить, почему было принято такое решение. Об этом Милованов сообщил на своей странице в Facebook.

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Министр также акцентировал, что нынешнее трудовое законодательство гласит, что существует 10 причин для увольнение работница, но речь о компенсации за увольнение не идет.

“Выходное пособие в размере оклада выдается только в исключительных случаях. По действующему Кодексу, если работодатель хочет, то он легко освобождает работника и не несет материальной ответственности за свое решение. Реорганизация стала универсальным механизмом для массовых сокращений“, - объясняет министр.

В то же время, Милованов акцентирует, что в новом законопроекте сказано, что работодатель может увольнять сотрудника, но не указано, что это должно произойти без объяснения причин.

“Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений. В законопроекте “О труде“ предлагаем сделать материальную компенсацию обязательным, а также запретить фиктивные преобразования предприятий для сокращения штата“, - подчеркивает Милованов.

Милованов также опубликовал Статью 35 нового законопроекта:

“Статья 35. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

1. Работодатель имеет право по собственной инициативе расторгнуть трудовой договор с работником.

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2. О решении расторгнуть трудовой договор по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, работодатель должен письменно или указанными в трудовом договоре средствами электронной связи уведомить работника в срок:

1) не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

2) не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев

3) не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет

4) не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет

3. По договоренности сторон сроки предупреждения, указанные в части второй настоящей статьи могут быть заменены денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее среднедневного заработка работника за каждый рабочий день уменьшение срока уведомления.

4. Работодатель вправе без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью первой настоящей статьи, денежной компенсацией в сумму размере, определенном трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения.Порядок расчета среднедневного заработка определяется Кабинетом Министров.

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5. В случае отказа работника подписывать дополнительное соглашение, предусматривающее расторжение трудового договора на этом основании, трудовой договор расторгается работодателем в одностороннем порядке путем предоставления работнику в соответствии с установленными трудовым договором, или заказным письмом с уведомлением о вручении информации о расторжении трудового договора.

6. Споры, связанные с отсутствием согласия работника на расторжение трудового договора по этому основанию, решаются в порядке, установленном для решения индивидуальных трудовых споров”.

Напомним, Международная конфедерация профсоюзов раскритиковала новое трудовое законодательство.

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