Кабмин нашел способ экономии на внедрении электронной акцизной марки - Дубилет

Система будет наносить штрих-код на бумажные акцизные марки.

Кабмин планирует запустить пилотный проект электронной акцизной марки. Система будет наносить штрих-код на бумажные акцизные марки. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на странице в Facebook.

“Мы нашли решение, которое сэкономит бизнесу и государству много денег и времени“, – написал Дубилет.

Министр считает, что на внедрение электронной акцизной марки нужно было много времени и финансовых вложений.

“Мы будем наносить на обычные акцизные марки штрих-код, который считывается стандартными для магазинов устройствами. Информацию об этих штрих-кодах не нужно будет передавать в отдельную систему, а лишь “пикать“ в кассовый чек, как обычный товар“, – написал министр Кабинета министров.

Это позволит бизнесменам не закупать нового оборудование.

“А государству не нужно будет создавать отдельную ИТ-систему, а будет достаточно правильно работать с информацией, которая передается в кассовые чеки. Таким образом, у нас достаточно быстро может заработать система, которая “активирует“ и “деактивирует“ акцизные марки. Это позволит создать простое мобильное приложение (или чат-бот), которым налоговики и граждане смогут сканировать акцизные марки и проверять их достоверность. Впрочем, даже без этого приложения система приведет к сокращению черного рынка“, – написал министр.

Напомним, ранее стало известно, что Кабмин отменит 40% форм Госстата для предприятий.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram