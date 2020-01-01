Гончарук назвал разницу между развитыми странами и Украиной

Информация и репутация, а не нефть или природный газ влияют на развитие страны, считает украинский премьер.

Развитые страны имеют лучшую репутацию и выше уровень доверия, чем Украина. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.

“Мы должны понимать, что главные ресурсы 21 века - это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам“, - сказал премьер. “Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины - они имеют более надежные ресурсы. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет“, - объясняет Гончарук.

По словам премьера целями правительства будет восстановление доверия и увеличение доступа к открытым данных.

“...Одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране. Теперь по информации. Я считаю, что информационные барьеры также наносят вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией“, - резюмировал Гончарук.

Напомним, Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний.

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