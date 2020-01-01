Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук назвал разницу между развитыми странами и Украиной

Комментариев: 0
Информация и репутация, а не нефть или природный газ влияют на развитие страны, считает украинский премьер.
Гончарук рассказал, что отличает развитые страны от Украины
Гончарук рассказал, что отличает развитые страны от Украины
facebook.com/KabminUA

Развитые страны имеют лучшую репутацию и выше уровень доверия, чем Украина. Об этом рассказал премьер-министр Алексей Гончарук в специальном выпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает правительственный портал.

“Мы должны понимать, что главные ресурсы 21 века - это информация и репутация, а не нефть или природный газ. Если у вас хорошая репутация, значит, вам доверяют и вы можете получить доступ ко всем желаемым ресурсам“, - сказал премьер.

“Именно это отличает так называемые развитые страны от Украины - они имеют более надежные ресурсы. Причина, почему мы отличаемся, очень проста: Украине никто не доверяет“, - объясняет Гончарук.

По словам премьера целями правительства будет восстановление доверия и увеличение доступа к открытым данных.

“...Одной из наших целей является восстановление доверия к нашей стране. Теперь по информации. Я считаю, что информационные барьеры также наносят вред. Информация должна быть открытой, а открытые данные должны стать нашей религией“, - резюмировал Гончарук.

Напомним, Гончарук поручил снизить зарплаты топ-менеджерам госкомпаний.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, международные отношения, развитие украины, развитые страны, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь