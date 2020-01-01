Система госзакупок ProZorro стала платной

Система электронных госзакупок закончила работу в "бесплатном" режиме и теперь введена комиссия 5%.

Услуга ProZorro.Продажи стала платной для поставщиков с 15 января и составляет 5% от суммы по всем госзакупкам. Об этом сообщает УНИАН.

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По информации СМИ, участники системы были уведомлены об изменении правил, но, как отмечают эксперты, новость не была широко растиражирована в средствах массовой информации.

“С сегодняшнего дня, 15 января 2020, поставщики, которые продают свой товар в электронном каталоге ProZorro Market, будут платить комиссию в размере 5% от сделки. В течение 8 месяцев, с тех пор, как ProZorro Market начал свою работу в пилоте, плата с бизнеса не взималась. На сегодня сумма заключенных договоров в каталоге составляет более 9 миллионов гривен“, - сообщается на сайте Prozorro.

В экспертной среде возмущены введением новой нормы, называя это новым легальным откатом с бюджетных средств. Отмечается, что 5% комиссию на ProZorro ввели спустя несколько недель после ликвидации так называемых “площадок Яценко“, которые выступали посредниками между оценщиками недвижимости и Фондом госимущества, получая деньги за внесение данных в базу Фонда.

Напомним, в Украине снова попытаются продать ряд крупных госпредприятий.

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