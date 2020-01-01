Украина будет выпускать десятилетние гособлигации
Украина будет выпускать десятилетние гособлигации. В связи с этим Минфин привлек BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International для организации коммуникации с инвесторами. Об этом пишет УНН.
“Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А“, - говорится в сообщении
Напомним, в Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций.
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