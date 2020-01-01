Минфин привлек ряд организаций для коммуникации с инвесторами.

Украина будет выпускать десятилетние гособлигации. В связи с этим Минфин привлек BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International для организации коммуникации с инвесторами. Об этом пишет УНН.

“Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А“, - говорится в сообщении

Напомним, в Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций.

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