Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина будет выпускать десятилетние гособлигации

Комментариев: 0
Минфин привлек ряд организаций для коммуникации с инвесторами.
Украина будет выпускать десятилетние гособлигации
Украина будет выпускать десятилетние гособлигации
depositphotos.com

Украина будет выпускать десятилетние гособлигации. В связи с этим Минфин привлек BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International для организации коммуникации с инвесторами. Об этом пишет УНН.

“Министерство финансов Украины привлекло BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января. Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правилу 144А“, - говорится в сообщении

Напомним, в Украине на 70% вырос вторичный рынок гособлигаций.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram  

Поделись:
Теги: облигации, Минфин, инвесторы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь