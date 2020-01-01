51% украинцев боится потерять работу: Соцопрос

Лишь треть украинцев не боится потерять место.

Большинство украинцев бояться остаться без работы — 51% процент опрошенных граждан. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова “Институциональная среда неформальных трудовых отношений в Украине: масштабы, динамика, последствия“.

“В современных условиях Украины превышение спроса на рынке труда над адекватными предложениями позволяет работодателям диктовать любые удобные для них схемы трудоустройства и модели трудовых отношений “, - говорится в сообщении.

Лишь треть опрошенных украинцев заявили, что у них нет страха потери работы. 4% заявили, что им не нравится их нынешняя работа, поэтому они не боятся ее потерять.

Напомним, в Минэкономики прокомментировали рост безработицы в Украине.

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