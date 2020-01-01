Гончарук рассказал о стратегиях, которые привлекут инвесторов в Украину

Главная задача на сегодня — судебная реформа.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о трех стратегиях Украины, которые помогут привлечь в страну инвесторов. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

“Во-первых, нужно укрепить верховенство права. Как и в других постсоветских странах, у нас существуют группы влияния, которые использовали судебную систему как оружие в своих войнах друг против друга. Эти группы вооружали суды. Следовательно, установление верховенства права является необходимым условием привлечения инвестиций в Украину“, – считает премьер.

Гончарук акцентировал, что судебная реформа — это главная задача на сегодняшний день.

Вторая стратегия — это инфраструктурные проекты.

“Мы готовы предложить нашим международным партнерам набор очень интересных инфраструктурных проектов. Мы считаем, что несколько весомых завершенных проектов смогут направить правильный меседж наружу. Только за два месяца работы правительства мы уже успели провести закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП), и это только начало“, – сказал он.

Также важны муниципальные проекты. Громады должны быть агентами изменений.

“В ближайшее время мы завершим реформу децентрализации и к следующему году мы планируем, что у нас будут муниципалитеты и громады, способные привлекать инвесторов на благоприятных условиях“, - сказал он.

Напомним, Гончарук назвал разницу между развитыми странами и Украиной.

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